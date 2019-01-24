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Özbekistan'ın toplam toplam rezervleri 27 milyar 81,4 milyon dolar oldu

Özbekistan'ın toplam rezervleri (altın ve döviz rezervleri toplamı) geçen yıl 995,5 milyon dolar azalarak 27 milyar 81,4 milyon dolar oldu.

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Özbekistan Merkez Bankası, ülkenin toplam rezervlerine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, 1 Ocak 2018'de 28 milyar 76,9 milyon dolar olan ülkenin toplam rezervlerinin geçen yıl içerisinde 995,5 milyon dolara azalarak 27 milyar 81,4 milyon dolara gerilediği bildirildi.

Açıklamada, 1 Ocak 2018'de 14 milyar 34,1 milyon dolar olan altın rezervlerinin geçen yıl içerisinde 606,6 milyon dolar artışla 14 milyar 640,7 milyon dolara ulaştığı kaydedildi. Bu dönemde 14 milyar 42,8 milyon dolar olan döviz rezervlerinin ise 1 milyar 602,1 milyon dolar düşüşle 12 milyar 440,7 milyon dolara gerilediği ifade edildi.

Bu arada, Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, yıllık ürettiği 90 ton altın ile dünyada en fazla altın üreten on ülke arasında yer alan Özbekistan, geçen sene yurt dışına altın satışlarından toplam 2 milyar 909 milyon dolar gelir elde etti.

Resmi verilere göre, 1 Ocak 2017'de 26 milyar 428,8 milyon dolar olan ülkenin toplam rezervleri, önceki yıl içerisinde yüzde 6,2 artarak 1 Ocak 2018'de 28 milyar 76,9 milyon dolara ulaşmıştı.

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