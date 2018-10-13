Pakdemirli’den besiciye müjde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yazıhan ilçesinde Bakanlığın hibe desteğiyle kurulan üretim merkezinin açılışını yaptı. Tesisi gezen ve yetkililerden bilgiler alan Pakdemirli, 2 buzağının kulaklarına küpe taktı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin kendi kendine yeterliliğini sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

YERLİYİ KAYIRIYORUZ

Pakdemirli, bu noktada da yeterli desteği sağladıklarını ve teşviklere devam edeceklerini belirterek, “Bu anlamda Bakanlığımızın 2.5 milyon liraya yakın bu tesise katkısı var. Bu katkılarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz” diye konuştu. Et üreticilerinin uzun süredir sıkıntılarının olduğunu dile getiren Pakdemirli “26 lira olan ithal menşeili karkas et fiyatlarını Et ve Süt Kurumu olarak bugünden itibaren 28 lira olarak uygulayacağımızı açıklamak istiyorum. Yerliyi de her zaman kayırıyoruz biliyorsunuz. Yerlideki 28 lira olan karkas et fiyatımızı da bugünden itibaren 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.