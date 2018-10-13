Pakdemirli’den besiciye müjde
Besicilere yapılan karkas et alımlarında fiyat artışına gidildi. Devlet besiciden yaptığı alımlarda 28 lira olan karkas et kilogram fiyatını 1 lira yükseltti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yazıhan ilçesinde Bakanlığın hibe desteğiyle kurulan üretim merkezinin açılışını yaptı. Tesisi gezen ve yetkililerden bilgiler alan Pakdemirli, 2 buzağının kulaklarına küpe taktı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin kendi kendine yeterliliğini sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.
YERLİYİ KAYIRIYORUZ
Pakdemirli, bu noktada da yeterli desteği sağladıklarını ve teşviklere devam edeceklerini belirterek, “Bu anlamda Bakanlığımızın 2.5 milyon liraya yakın bu tesise katkısı var. Bu katkılarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz” diye konuştu. Et üreticilerinin uzun süredir sıkıntılarının olduğunu dile getiren Pakdemirli “26 lira olan ithal menşeili karkas et fiyatlarını Et ve Süt Kurumu olarak bugünden itibaren 28 lira olarak uygulayacağımızı açıklamak istiyorum. Yerliyi de her zaman kayırıyoruz biliyorsunuz. Yerlideki 28 lira olan karkas et fiyatımızı da bugünden itibaren 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.
Gıdada global markamız olmalı
Bekir Pakdemirli, “Benim global bir marka özlemim var. Bizim başka sektörlerde yaptığımız çok iyi işler var. Gıdada da bizim çok iyi bir markamızın olması lazım” dedi. Pakdemirli “Biz 2-3 dolara satıp, sonra yabancının 22 dolara satmasını izliyoruz. Büyük paralar harcamak gerek. Biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak genel bir şemsiye, global bir marka oluşturalım istiyoruz” dedi.
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