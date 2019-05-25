Dünyada havalimanına indikten 15 dakika sonra kayak yapılabilen tek merkezin Palandöken olduğunu belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, iyi bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki tesislerin 1 milyon 25 bin kez kullanıldığını belirten Vali Memiş, hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Vali Memiş, Palandöken'e en az 5 yıldızlı 2 otel, bin 500 araçlık 4 katlı otopark ve küçük dükkanlar inşa ederek bölgeyi bir dağ kasabası haline getireceklerini anlattı.

Yeni sezonda yerli ve yabancı turistlerin bambaşka bir Palandöken göreceklerini ifade eden Memiş, uluslararası yarışmaların düzenleneceği bisiklet parkuru ile zipline pisti inşa edeceklerini kaydetti. Vali Memiş, "Palandöken'e Türkiye'nin en uzun zipline pistini inşa edeceğiz. Zipline pistiyle ilgili detay veremeyeceğim. Çünkü ilk planladığımız yerdeki eğitim çok yüksekti, güzergahı değiştiriyoruz. Yeniden ölçümler yapılıyor. Türkiye'nin en uzun zipline tesisi olacak" dedi.

Palandöken'in yeni yapılacak otel ve tesislerle Erzurum ve Türkiye turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirten Vali Memiş, "Yeni yapılacak yatırımlarla 500 kişiyi istihdam edeceğiz. Yerli ve yabancı turistleri buraya davet ediyor, doğal güzellikleri görmek için yöreye has cağ kebabı, kadayıf dolması, göğermiş peynir gibi lezzetleri tatmaya davet ediyorum. En az 1500 yıllık medeniyetin yaşadığı Selçuklu kenti Erzurum, hem doğa, hem tarih anlamında gelen konuklarımızın memnuniyetle ayrılacağı bir şehirdir" diye konuştu.