23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Palandöken'e Türkiye'nin en uzun zipline hattı kurulacak

ERZURUM Valisi Otay Memiş, yılın 6 ayı kayak yapmaya elverişli, kar kalitesi ve uzun pistleri ile önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken'e Türkiye'nin en uzun zipline tesisinin inşa edileceğini söyledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünyada havalimanına indikten 15 dakika sonra kayak yapılabilen tek merkezin Palandöken olduğunu belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, iyi bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki tesislerin 1 milyon 25 bin kez kullanıldığını belirten Vali Memiş, hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Vali Memiş, Palandöken'e en az 5 yıldızlı 2 otel, bin 500 araçlık 4 katlı otopark ve küçük dükkanlar inşa ederek bölgeyi bir dağ kasabası haline getireceklerini anlattı.
 
Yeni sezonda yerli ve yabancı turistlerin bambaşka bir Palandöken göreceklerini ifade eden Memiş, uluslararası yarışmaların düzenleneceği bisiklet parkuru ile zipline pisti inşa edeceklerini kaydetti. Vali Memiş, "Palandöken'e Türkiye'nin en uzun zipline pistini inşa edeceğiz. Zipline pistiyle ilgili detay veremeyeceğim. Çünkü ilk planladığımız yerdeki eğitim çok yüksekti, güzergahı değiştiriyoruz. Yeniden ölçümler yapılıyor. Türkiye'nin en uzun zipline tesisi olacak" dedi.
 
Palandöken'in yeni yapılacak otel ve tesislerle Erzurum ve Türkiye turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirten Vali Memiş, "Yeni yapılacak yatırımlarla 500 kişiyi istihdam edeceğiz. Yerli ve yabancı turistleri buraya davet ediyor, doğal güzellikleri görmek için yöreye has cağ kebabı, kadayıf dolması, göğermiş peynir gibi lezzetleri tatmaya davet ediyorum. En az 1500 yıllık medeniyetin yaşadığı Selçuklu kenti Erzurum, hem doğa, hem tarih anlamında gelen konuklarımızın memnuniyetle ayrılacağı bir şehirdir" diye konuştu.

88 yaşındaki kadına yumruklu saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"İdlib’de tacizler niye arttı?"

'İdlib’de tacizler niye arttı?'

Geçim kaynağı oldu: Şifa deposu...

Geçim kaynağı oldu: Şifa deposu...

Pitbull dehşeti: Ağzından kimse alamadı

Pitbull dehşeti: Ağzından kimse alamadı

Teröristler yakıp yıkmıştı! İşte şimdiki hali

Teröristler yakıp yıkmıştı! İşte şimdiki hali

İstanbul Boğazı'na damga vuran görüntü

İstanbul Boğazı'na damga vuran görüntü

Bakan'dan flaş açıklama: Askerliği yapmış sayılacaklar

Bakan'dan flaş açıklama: Askerliği yapmış sayılacaklar

Adnan Menderes'in adının yaşatıldığı kent: Aydın

Adnan Menderes'in adının yaşatıldığı kent: Aydın

Tarlasını sürerken pulluk, 5 bin yıllık tarihe takıldı

Tarlasını sürerken pulluk, 5 bin yıllık tarihe takıldı
 

POPÜLER HABERLER

Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini ´doğa gezgini´ olarak tanıtmış

Ormanda aç kalınca yakalanan terörist kendini ´doğa gezgini´ olarak tanıtmış

Bu kentte iftar yemekleri ocakta değil fırında pişiyor

Bu kentte iftar yemekleri ocakta değil fırında pişiyor

Geçim kaynağı oldu! Şifa deposu...

Geçim kaynağı oldu! Şifa deposu...

Hazırlık önce dağlarda başlıyor... Niyet tutarak yapıyorlar

Hazırlık önce dağlarda başlıyor... Niyet tutarak yapıyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA