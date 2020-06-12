12 Haziran 2020 Cuma 10:00 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 10:00

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart tarihinde görülmüş ve bu tarihten sonra vatandaşın sağlığı için peyderpey birçok kısıtlama getirilmişti. Bu kısıtlamalardan bir tanesi de şehirler arası otobüs yolculuğu.... Birçok yolcunun bu dönemde ya bileti iptal edilmiş yada askıya alınmıştı. Milliyet.com.tr'nin haberine göre, Bazı firmalar iptal olan bilet iadelerine 15 Haziran itibarıyla başlıyor.

Peki bu iadeler nasıl yapılacak? Daha önce ucuza alınan bilet ile şimdi aynı yere seyahat etmek isteyen kişi fark ücreti ödeyecek mi?

"FARK ÜCRETİ ÖDENECEK"

Otobüs bileti ücret iadeleri hakkında açıklamalarda bulunan Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Corona virüs öncesi Ankara- İstanbul bilet ücreti ile şimdiki Ankara- İstanbul bilet ücreti arasında ister istemez bir fark oluştu. Bu nedenle bileti iptal olan kişi şimdi aynı yere tekrar seyahat etmek isterse otobüs firmasına bir fark ödemek durumunda kalacak. Çünkü o dönemdeki şartlar ile bu dönemdeki şartlar çok farklı." dedi.

"ESKİDEN TAM KAPASİTE YOLCULUK YAPILIYORDU"

Eskiden tam kapasite yolculuk yaptıklarını belirten Yıldırım, "Şu an corona virüs nedeniyle tam kapasite seyahat edemiyoruz. bu nedenle ister istemez bir fiyat farkı oluşuyor. Vatandaşlarımızda bunun farkında" dedi.

Bilet ücreti iadesi yapacak olan firmadan alınan bilgilere göre; Daha önce alınan bilet fiyatı ile şu an ki sistemde olan bilet fiyatı karşılaştırılacak. Eğer yolcu seyahatinden vazgeçmediyse tekrar aynı yere yolculuk yapmak istiyorsa fark ücreti alınacak. Eğer bileti iade etmek istiyorsa aldığı fiyattan ücret iadesi yapılacak.