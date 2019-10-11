Parametreler güçlü

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği’nin (IADI) mevduat sigortacılığında söz sahibi olan kurumlarının yöneticilerini İstanbul’da bir araya getirdi. ‘Reformları Gerçekleştirmek: Krizden bu yana mevduat sigorta sistemlerinde ne değişti?’ başlıklı konferansın açılışında konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal 300’e yakın üst düzey ekonomisti Türkiye’de ağırladıklarını anımsatarak “Barış Pınarı Harekatı’nın konferansımıza olumsuz bir etkisini görmedik” dedi.

PARAMETRELER ARTTI

Gülal “Hatta Amerika’nın Federal Mevduat Sigorta Fonu Başkanı Jelena McWilliams da misafirimizdi. Ben Türkiye’nin ekonomisinin oldukça toparlandığını düşünüyorum. Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle piyasanın önündeki engellerinin aşıldığını düşünüyorum. Ülkemizin temel ekonomik parametreleri oldukça kuvvetli” dedi. Gülal, Türkiye’nin mevduat sigortacılığında oldukça iyi bir durumda olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen aylarda mevduat sigorta limitimizi 100 bin TL’den 150 bin TL’ye çıkardık. Şu anda sigortalı mevduatımızı karşılama oranımız rezervimiz itibarıyla bizde yüzde 8 seviyesinde. Bu, dünyadaki en yüksek oranlardan birisi. Gerek rezerv büyüklüğü gerek rasyolar itibarıyla TMSF dünyanın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumlarından birisi.” Türkiye’deki bankacılık sektörüne güvendiklerini ifade eden Gülal, mevduat sigorta limitinin Avrupa’da 100 bin avro, ABD’de 250 bin dolar seviyesinde olduğunu, Türkiye’deki mevduat sigorta limiti güncellenmesiyle önemli bir ihtiyacı karşıladıklarını söyledi.

300 KATILIMCI VAR

Gülal, mevduat sigorta limitinin yükseltilmesiyle Türkiye’deki varlık sahiplerinin ekonomiye kazandırılmasına katkı sağladıklarına inandıklarını aktararak, “Özellikle yastıkaltı varlıkların ekonomiye döndürülmesi noktasında ekonomiye katkı sağlayacağını düşündüğümüzden bu limitinizi güncelledik” diye konuştu.

IADI’nın dünyadaki mevduat sigortacılarının çatı örgütü olduğunu anımsatarak, geçen yılki genel kurullarında bu sene için yapılacak genel kurulun İstanbul’da gerçekleştirilmesiyle ilgili taleplerinin olduğunu kaydetti. Bu yıl 85 ülkeden 300’e yakın katılımcıyı İstanbul’da ağırladıklarını ifade eden Gülal, “TMSF Başkanlığı’nın yanı sıra IADI İcra Kurulu Üyesiyim. Hem TMSF’nin yurt dışındaki etkinliğini artırmak hem de ülkemizin potansiyelini meslektaşlarımıza göstermek adına önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum” dedi. Konferans kapsamındaki çeşitli etkinlikler bugün bitecek.