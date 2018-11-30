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Pasaport, ehliyet harçları, trafik cezaları yüzde 23.73 artacak

Bazı vergi, harç ve cezaların artırılmasında kullanılacak olan yeniden değerleme oranı 2018 için yüzde 23.73 olarak belirlendi.

  • DHA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak. Buna göre, gelecek yıl pasaport, ehliyet harçları, trafik cezaları ve motorlu taşıt vergisi yüzde 23.73 artırılacak.
 

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