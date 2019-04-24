Pazarlama dünyası Meetup 2019’da buluşuyor 

‘Happiness’ teması ile iş zekâsına, analitiğe ve entelektüelliğe odaklanarak klişelere meydan okuyan Marketing Meetup, 25 Nisan’da UNIQ İstanbul’da pazarlama dünyasını bir araya getirecek. Geçtiğimiz yıl, BM Genel Kurulu Komitesi’ne üye seçilen ve Suudi Arabistan tarafından kendisine vatandaşlık verilmiş dünyanın ilk insansı robotu Sophia’ı, Türkiye’de ilk kez ağırlayarak adından söz ettiren Marketing Meetup bugüne kadar 10 bine yakın katılımcı ve 2 binden fazla şirketi buluşturdu. Bu yılki etkinliğin en özel konuklarından biri 2018 yılında 1 milyon dolarlık ‘Dünyanın En İyi Öğretmeni Ödülü’nü kazanan Andria Zafirakou olacak. İngiltere’de maddi durumu yetersiz çocukların sanatın güzel ve dönüştürücü gücünü tecrübe etmeleri üzerine çalışmalar yapan Zafirakou, 130 dilin konuşulduğu okulda öğrencileriyle 35 farklı dilde iletişim kurabiliyor.