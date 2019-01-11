Petrol fiyatları 60 dolar düzeyine çekildi Petrol fiyatları, Cuma günü günlük kazanımlarını kaybederken, ABD ve Çin arasındaki ticaret toplantısının yarattığı iyimserlik etkisi ve Petrol İhraç Eden Ülkleer örgütü´nün (OPEC) üretim kısıtlamasına gitmesiyle haftayı artışla tamamladı.