Petrol için kritik zirve! Musluklar açılacak mı?

star.com.tr 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:11 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:11

Pandemi sonrası normalleşme hareketiyle oluşan arz-talep dengesizliğiyle yaşanan enrji krizi, jeopolitik gerilimlerle daha da arttı.



Gelişmelerin gölgesinde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Çarşamba günü bir toplantı düzenleyecek.

Toplantıda, üretim ve hedefler ve süren krizler çerçevesinde görüşmeler yapılması bekleniyor.

PETROL İÇİN KRİTİK ZİRVEDE NELER KONUŞULACAK? BEKLENTİ, MUSLUKLARIN AÇILMASI

Birçok analist, Suudi Arabistan ve Rusya da dahil olmak üzere, grubun Mart 2022 üretimini günde 400.000 varil artırmaya devam etmeye karar vermesini bekliyor.

Bu rakamlar, koronavirüsün ilk yayılmaya başladığı sırada düşen fiyatları frenlemek için yapılan sert kesintilerin ardından, geçen yıl Mayıs ayından bu yana muslukları yavaş yavaş yeniden açma stratejileriyle uyumlu olacak.

Capital Economics analistleri, "Bununla birlikte, yüksek petrol fiyatları ve son zamanlardaki OPEC+ yetersiz üretimi göz önüne alındığında, daha büyük bir artışı tamamen göz ardı edemeyiz" dedi.

Öte yandan Brent petrol Çarşamba günü varil başına 90 doları aşarak, en son Ekim 2014'te görülen seviyeye ulaştı.

West Texas Intermediate (WTI) ham petrolünün fiyatı, Omicron Covid varyantı ve jeopolitik gerilimler hakkındaki endişelerin azalmasıyla bu ayın başlarında yedi yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

OPEC'İN DÜŞÜK PERFORMANSI PETROL FİYATLARIN DESTEKLİYOR

Jeopolitik belirsizliklerin yanı sıra analistler, OPEC ülkeleri ve diğer önemli üreticilerin üretimi ayda 400.000 varil artırma hedeflerini tutturmakta zorlandıklarını ve bunun fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırdığını kaydetti.

AFP'ye göre Rystad Energy analisti Louise Dickson, "OPEC+ ülkelerinin düşük performansı ve eylemsizlik, belirtilen üretim hedeflerinin yüz binlerce varil altında kaldığı için, yükselen petrol fiyatlarını destekliyor." dedi.

Üye üreticiler, ABD'den gelen dış baskıya rağmen, üretimi artırmak ve akaryakıt fiyatlarını düşürmek için görüşmelerde rol almayı taahhüt ediyor.

Öte yandan, üye devletlerin belirli rakamların üstüne çıkmayacağı da diğer yorumlar arasında.

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