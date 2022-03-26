Petrol imparatoru krizi fırsata çevirdi! Enerjide inanılmaz gelişme: 1 ayda %14 arttı

Petrol imparatoru olarak bilinen Mukesh Ambani'nin sahibi olduğu Reliance Industries (RIL) şirketi, petrol ve gaz fiyatlarındaki artışı fırsata çevirerek karını bir ayda yüzde 14 artırdı. Singapur'daki Brüt Rafinaj Marjı (GRM) yaşam süresinin zirvesinde olmasından faydalanarak artırdığı karı şirketin telekom alanındaki diğer işi ise bu olaydan etkilenmedi.

Mukesh Ambani rekora koşuyor

Dünya genelinde hisse senedi görünümüne bakıldığında Mukesh Ambani'nin şirketi Reliance Industries'in (RIL) hisselerindeki momentum(hız) bu yıl da devam ediyor. Hisse, son 1 ayda yüzde 14 güçlenerek, 2751 Rs'lik rekor seviyesine doğru ilerledi. Bugün gün içinde yüzde 1'e yakın değer kazanan hisseler ve gün içinde ilerleyen saatlerde 2616 Rs'ye ulaştı. Uzmanlar ise, petchem (petrokimya) işinin gücü nedeniyle şirketle olan ilginin her geçen gün daha da arttığını söyledi. Singapur Brüt Rafinaj Marjı (GRM) tüm zamanların en yüksek seviyesinde olması şirketin petchem işi güçlendirdi. Uzmanlar, bu hissenin önümüzdeki günlerde yeni bir rekor kırabileceğini ön görüyor.

Hisse senedi neden güçleniyor?

Swastika Investmart Ltd. Santosh Meena'nın Araştırma Başkanı'nın Financial Express Hindi'ye verdiği bir bilgide, RIL'in Singapur GRM'nin yaşam süresinin en yüksek olduğu petrol ve gaz fiyatlarındaki artıştan yararlandığını söyledi. Aynı zamanda, jeopolitik gerilim ve enflasyon şirketin telekom işini etkilemedi. Aynı zamanda şirket, perakende işinde sürekli olarak gelişme katediyor. Yenilenebilir enerji işinde de genişleyen şirkete yönelik fırsatlar artmakta ve işte güçlü bir görünüm sergiliyor.

3000 Rs'yi geçme potansiyeli

Araştırma şirketi Santosh Meena, RIL'in hissesinin 3000 Rs seviyesini daha da geçebileceğini söyledi. Teknik olarak, 2250 Rs'deki hisse senedi için güçlü bir temel oluşturuldu. Buradan hisse senedinde akıllı bir akış görüldü. Bu da hisse senetlerinde hızlı bir bir yükselişe neden oldu. 2700-2750 Rs seviyesinde hisse için anılık dirençide beraberinde getridi. Ancak bu seviye kırılırsa hisse senedi 3000 Rs'ye doğru hareket edebilir. Aşağı yönde, seyretmesi durumunda hisse senedi için 2500 Rs seviyesinde acil ve güçlü bir destek seviyesi olduğu biliniyor.

Reliance grubunun Performansı

RIL'in hissesi bu yıl yüzde 8 ve son 1 ayda yüzde 14 değer kazandı. Aynı zamanda hissenin 1 yıllık getirisi yüzde 30 oldu. Oysa 5 yılda hisse senedi yatırımcılara yüzde 297 getiri sağladı.