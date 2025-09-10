Petrol ve doğal gaz vurgusu! ABD ve Türkiye arasında kritik temas

Bayraktar, Gastech 2025 Forumu kapsamında gerçekleştirdiği temaslara ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Bu yıl göreve başlayan Wright ile ilk kez bir araya geldiğini belirten Bayraktar, "Petrol ve doğal gaz arama ve üretimi, LNG ticareti, nükleer enerji ve kritik madenler konularında Türkiye ve ABD arasındaki mevcut işbirliği ile bu alanlardaki yeni fırsatları ele aldık. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Sayın Donald Trump'ın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda Türkiye-ABD enerji ilişkilerinin ortak vizyon ve karşılıklı güven temelinde daha da güçleneceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

BOTAŞ İLE NORVEÇLİ ENERJİ ŞİRKETİ EQUİNOR VE JAPON ENERJİ ŞİRKETİ JERA ARASINDA ANLAŞMA

Bakan Bayraktar, diğer bir paylaşımında, BOTAŞ ile Norveç enerji şirketi Equinor arasında 3 yıla yayılan ve toplamda 1,5 milyar metreküplük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arzını kapsayan bir tedarik anlaşması imzaladıklarını kaydetti.

Bu anlaşmanın, Türkiye'nin LNG portföyünde orta vadeli öngörülebilirliği güçlendireceğini aktaran Bayraktar, bunun, kaynak çeşitliliği ve arz güvenliği politikalarına önemli katkılar sunacağına inandıklarının altını çizdi.

Bayraktar, Gastech 2025 kapsamında BOTAŞ ile Japonya'nın önde gelen enerji şirketlerinden JERA arasında 600 milyon metreküp LNG tedarikini öngören bir anlaşmaya imza attıklarını da kaydederek "Bölgesel ticari fırsatların karşılıklı olarak değerlendirilmesine de imkan tanıyacak bu anlaşmanın ülkemiz ve şirketler adına hayırlı olmasını dilerim." ifadesine yer verdi.

"ANLAŞMALARA KONU OLAN LNG SEVKİYATLARI KIŞ AYLARINDA BAŞLAYACAK"

Öte yandan Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Bayraktar'ın İtalyan elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketi Edison, ABD'nin hidrokarbon arama ve üretim alanında faaliyet gösteren önemli oyuncularından ConocoPhillips ve ABD'li petrol ve doğal gaz şirketi Chevron'un yöneticileriyle toplantılar gerçekleştirdiği bildirildi.

Türkiye'nin milli şirketi BOTAŞ'ın dün de enerji piyasasının devleri arasında yer alan BP, ENI ve Shell ile toplamda 8,7 milyar metreküplük LNG için anlaştığı hatırlatılan açıklamada, "Bugün imza altına alınan 5 anlaşma da eklendiğinde Türkiye, 2026-2028 yıllarında toplamda yaklaşık 15 milyar metreküplük gaz tedarikini taahhüt altına almış oldu. Anlaşmalara konu olan LNG sevkiyatları kış aylarında başlayacak." ifadeleri yer aldı.

