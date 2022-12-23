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Ekonomi

Petrol ve doğal gaz zengini: Hepsini imha etti

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın güneyinde, 57 kaçak rafineri imha edildi.

AA23 Aralık 2022 Cuma 15:48 - Güncelleme:
Petrol ve doğal gaz zengini: Hepsini imha etti
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Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, yaptığı açıklamada, ordunun, Rivers, Bayelsa ve Delta eyaletlerinde kaçakçılara karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 57 kaçak rafinerinin tespit edilerek imha edildiğini kaydeden Danmadami, "Operasyonlarda 445 bin litre ham petrol, 1,4 milyon litre otomotiv gaz yağı (motorin), 24 bin litre kerosen ele geçirildi." ifadesini kullandı.

Danmadami, operasyonlarda 8 tanker, 63 araç, 3 hız botu ve 11 silahın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

- 37 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varili ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada geliyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

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