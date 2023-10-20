Pivot Door ile yeni bir markanın doğuşu: Pivotist

Arslan, 2024'ün başlarında Türkiye'de resmi olarak tanıtılacak olan Pivotist markasının yükselişi hakkında bilgi verdi.

Pivotist markasının yaratılması, şirketin inovasyon ve kaliteye olan bağlılığını daha da öne çıkarıyor. Arslan, "Pivotist markası altında, müşterilerimize daha fazla değer sunmayı hedefliyoruz ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyor.

2024'teki resmi lansmanın yaklaştığı bu dönemde Pivot Door, yeni markayı Türkiye pazarında tanıtmak için büyük bir heyecanla çalışmalarını sürdürüyor. CEO Mustafa Arslan, bu yeni markanın, Pivot Door'un köklü geçmişi ve yeni fikirleri bir araya getirerek sektörde fark yaratmayı amaçladığını belirtiyor.

Pivotist markasının lansmanı, şirketin daha fazla büyümesine, müşterilere daha fazla seçenek sunmasına ve yeni fırsatlar yaratmasına olanak tanıyacak gibi görünüyor. İki markanın birleşmesi, Pivot Door'un sektördeki liderliğini daha da güçlendirmek ve dünya genelinde tanınmış bir kapı üreticisi haline gelmek için motive olmasını sağlayacak.