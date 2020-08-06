Piyasalarda gün sonu

AA 06 Ağustos 2020 Perşembe 18:30 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 18:30

BIST 100 endeksi, güne 1,18 puan ve yüzde 0,11 değer kaybederek 1.090,61 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.033,82, en yüksek 1.093,68 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,26 azalışla 1.034,40 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 5,79, sanayi endeksi yüzde 5,35, hizmetler endeksi yüzde 4,45 ve teknoloji endeksi yüzde 8,43 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 57,21 puan ve yüzde 4,66 düşüşle 1.170,82 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 1'i prim yaptı, 99'u geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası, Şişecam, Akbank ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- ALTININ ONSU 2.052,76 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2.052,76 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 5,50 artışla 488 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,1543 lira, satışta 7,1829 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9823 lira, satışta 7,0103 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,80'den, bileşik getirisi de yüzde 12,14'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1849, sterlin/dolar paritesi 1,3135, dolar/yen paritesi de 105,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,38 artışla 45,47 dolardan işlem görüyor.