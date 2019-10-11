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Piyasalarda sınırlı oynaklık

Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından piyasalardaki oynaklığın sınırlı olması bekleniyor.

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Uzmanlar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi önceki harekat süreçlerine bakıldığında, ilk andaki negatif etkilerin kısa sürdüğünü ve TL varlıklarda pozitif fiyatlamaların öne çıktığını belirterek, bu durumun kur ve borsa cephesinde dayanıklılığın bir kanıtı olduğunu söylediler. Önceki güne 5.84 lira ile başlayan dolar harekâtın hemen ardından 5.87’ye çıktı. Dün de bu seviyeden açılan dolar daha sonra düşerek  günü 5.85 liradan tamamladı. Borsa İstanbul ise harekatın hemen ardından yüzde 2.17’lik bir kayıpla günü 99.649 puandan kapatırken ikinci güne ise yükselişle başladı. Ancak daha düşüşle açılan Avrupa borsalarının etkisiyle Borsa İstanbul da düşüşe geçti. Borsa günü yüzde 0.87 düşüşle 98 bin 780 puandan kapattı.

DÖVİZ SATIŞI ARTTI

Üst düzey bir bankacı son bir haftada TL’de zaten sert bir satış gördüklerini belirterek “Ancak son dönemde kamu bankalarının döviz arzının, daha sınırlı da olsa bireysel ve kurumsalların da kar satışı amaçlı döviz satışlarının arttığını düşünüyoruz. Buna karşın gelişmelerin önemine baktığımızda piyasadaki fiyatlamanın sınırlı kaldığını söyleyebiliriz” dedi. Uzmanlar Barış Pınarı Harekatı sırasında bir başka mücadelenin de finans arenasında yaşandığına dikkat çekerek ABD Başkanı Donald Trump’ın Tweet’lerinin de içerideki felaket tellallarına malzeme olduğuna dikkat çekiyorlar. Uzmanlar Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruyacağını söylediler. Bu arada kredi derecelendirme kuruluşu S&P yayınladığı raporda yaşanan gelişmenin Türkiye’nin kredi notunda herhangi bir ani etki göstermesini beklemediğini duyurdu.

Komandolar Fırat´ın doğusunda ilerliyor

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