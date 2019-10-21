Piyasalarda ‘helikopter para’ beklentisi
Küresel ekonomideki daralma eğilimi engellenemezken, analistler, kamu politikalarının da yetersiz kalması halinde merkez bankalarının piyasalara helikopter para ile müdahale edebileceğini belirtiyor.
Artan belirsizlikler, ticaret savaşları ve siyasi gerilimler başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı ekonomik aktivite, global anlamda düşüş eğilimini sürdürüyor. Mali politikaların dahi bu durumu değiştirmeye yeterli olmayacağını düşünen bazı akademisyenler ve fon yöneticileri de şimdiden helikopter para konusunu yazılarına taşıdı. Helikopter para; para ve maliye politikalarının büyüme ve harcamayı artıramadığı durumlarda politika yapıcıların, tek sefere mahsus olmak üzere harcamaları amacıyla kişilere karşılıksız para vermesini ifade ediyor.
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