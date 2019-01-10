Poşet üretiminde çapraz kontrol
Plastik poşetin 25 kuruşa satılmasının ardından kayıt dışılık olmaması için, üretici Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bilgi verecek. Bu bilgiler de bakanlık tarafından poşet satın alan marketlere sorulacak.
Sıfır Atık projesi kapsamında plastik poşet kullanımının 25 kuruş ücretle gerçekleşmesinin ardından, poşet üretimine ilişkin de kayıt dışılık yaşanmaması amacıyla çapraz kontrol mekanizması başlatıldı. Buna göre plastik poşet üreticileri, piyasada kayıt dışı ürün olmaması amacıyla ürettikleri ve marketlere sattıkları poşet miktarlarına ilişkin bildirimde bulunacak. Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Özcan Pektaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında, poşet üreticilerince gerek üretilen gerekse de ithal edilen malzemelerle ilgili tüm verilerin kayıt altında tutulacağını söyledi. Pektaş, “Plastik poşetlere ilişkin beyan ve bildirimlerin gerçekleştirileceği bilgi sistemi oluşturuldu. Üreticiler, ürettiği ya da ithal ettiği satışa tabi plastik poşetlere ilişkin, bilgi sistemine kayıt olmak ve gerekli bilgileri sisteme girmekle yükümlü olacak” dedi.
AKİBETİ İZLENİYOR
Üretici ve ithalatçılar tarafından sisteme girilecek beyanlarda, poşet adedi, ağırlığı, kalınlığı, boyutu, malzeme cinsi ile yurt içi ya da dışında hangi firmalara satıldığına ilişkin bilgilerin yer alacağını belirten Pektaş, “Ne kadar üretildi, marketlere, satış noktalarına ne kadar satıldı, bunların kontrolü, denetimi yapılacak. Stokta poşet var mı görülecek. 10 ton üretim yapıldığı beyan edilip, 9 ton satıldıysa kalan poşetin akıbeti izlenecek. Giriş ve çıkış miktarları sistemden görülecek. Kayıt dışı poşet üretimi, alım satımı var mı yok mu gözlemlenecek” diye konuştu. Pektaş, marketler gibi satış noktalarının da sisteme, poşetin temin edildiği firmaya ilişkin bilgileri, aldığı poşet adedini, bu poşetlerin ağırlığını, kalınlığını ve satış yaptığı poşet miktarıyla birim fiyatını gireceğini bildirdi. Sisteme bildirimlerin il müdürlüklerince denetleneceğine işaret eden Pektaş, bu yükümlülüğü zamanında yerine getirmeyenlere Çevre Kanunu uyarınca gerekli cezaların verilebileceğini dile getirdi.
BAKANLIK DA SORACAK
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu da “Bakanlık, marketlere de poşetleri hangi ebatta ve hangi üreticiden aldığını soracak. Bu bilgilerle beraber de çapraz kontrol yapılması amaçlanıyor” diye konuştu.
Bir yüzünde çevreci slogan diğerinde marka olacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı:
- Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik.
- Marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek.
- Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerindeolacak.
- Eczanelerde ilaçlar için kullanılacak plastik poşetlerin tüketiciye ücretsiz olarak verilebilecek.
60 ÜLKEDE YASAKLI YA DA ÜCRETLİ
Türkiye’de yılbaşından itibaren hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulaması, dünyanın birçok ülkesinde de tercih ediliyor. Plastik poşetlerin çevreyi kirletmesini önlemek amacıyla tamamen yasaklanması, ücretlendirilmesi ya da vergilendirilmesi şeklinde üç temel uygulama bulunuyor. AB üyesi ülkelere bakıldığında, Danimarka, Bulgaristan ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu 10 ülkede plastik poşet kullanımı vergiye tabi tutulurken Hollanda ve İsveç gibi 14 ülkede ücretlendirme uygulanıyor. İtalya ve Litvanya’da naylon poşet kullanımı ülke genelinde yasaklanırken. Güney Kore, Makedonya ve Arnavutluk gibi ülkelerde plastik poşet kullanımı ülke genelinde yasaklanırken, Meksika, Lübnan ve Hindistan gibi ülkelerde bölgesel yasaklar uygulanıyor. ABD, Kanada ve Japonya gibi bazı ülkelerde ise bölgelere göre değişen hem ücretlendirme hem de yasak bulunuyor. Çin’de ise plastik poşet kullanımı 2008 itibarıyla yasaklandı.
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