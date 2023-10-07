İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2023 Cumartesi / 23 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • PROCITY'e ASELSAN dokunuşu: BMC'nin otobüsü elektriklendi
Ekonomi

PROCITY'e ASELSAN dokunuşu: BMC'nin otobüsü elektriklendi

BMC tarafından üretilen 12 metrelik PROCITY otobüsü, ASELSAN tarafından geliştirilen motorla elektrikli hale getirildi.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 20:11 - Güncelleme:
PROCITY'e ASELSAN dokunuşu: BMC'nin otobüsü elektriklendi
ABONE OL

BMC ve ASELSAN işbirliği ürünü elektrikli otobüs, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Expo Center'da düzenlenen dünyanın önde gelen ticari araç buluşmalarından Busworld Europe'ta tanıtıldı.

BMC'nin bünyesinde bulunduğu Tosyalı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, lansman törenindeki konuşmasında, holding olarak çeşitli alanların yanında Türk taşıt endüstrisine de yatırım yaptıklarını söyledi.

ASELSAN ile güçlerini birleştirerek bu alanda çok güzel eserler kazandıracaklarını vurgulayan Tosyalı, "Gelişmiş inovatif teknolojilerin kullanılacağı yeni taşıtları tüketicilerle buluşturacağız. Hidrojene yatırım yaparken solar teknolojilerdeki lider yatırımcı durumumuz, çelik yatırımlarımız devam edecek. ASELSAN işbirliği çok daha güzel müjdelerin habercisi olacak." dedi.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik de şirket olarak 70 kilovattan 7 megavata kadar motorlar ürettiklerini ifade etti.

Çelik, iki firmanın işbirlikteliğiyle 12 metrelik BMC otobüsünün elektrifikasyonunu sağlayacaklarını söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.