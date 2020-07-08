08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:46 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:46

PTT Bank emeklilere 60 ay vadeli kredi desteği sunulacak. Bu son dakika haberini duyan vatandaşlar 'PTT kredi hesaplaması nasıl yapılır? PTT Bank kredi hesaplama sayfası' konularını araştırmaya başladı. PTT emekli kredisine başvurmak isteyenler SMS yoluyla taleplerini iletebilecekler. PTT'den emekli kredisi almak isteyen vatandaşlar PTT kredi hesaplaması nasıl yapılır? sorusunun yanıtını arıyor. PTT Bank kredi hesaplama sayfası haberimizde yer alıyor.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle Mart ayından bu yana uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle esnaf ve çalışanların maddi açıdan sıkıntılarını rahatlatmak amacıyla kamu bankaları devlet desteğiyle düşük faizli kredi kampanyası başlattı. Kamu bankalarının yapmış olduğu düşük faizli kredi kampanyası sonrası milyonlarca vatandaş kredi çekmişti. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbak'ın düşük faizli kredi başvuruları devam ederken bir müjdeli haber de PTT'den geldi. ptt, kendisinden maaş alan emekli müşterilerine 60 ay vadeli kredi verecek. PTT'den emekli maaşı alan müşterilere verilecek olan 60 ay vadeli PTT emekli kredisi için başvurular SMS yoluyla yapılacak. İşte PTT Bank kredi hesaplama sayfası ve PTT emekli kredisi hakkında merak edilenler...

PTT KREDİSİ NE KADAR?

PTT Bank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira arası 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti de sunacak. PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile şirket arasında yapılan iş birliği kapsamında sosyal yardım ödemeleri, posta dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle teslim edildi.

PTT BANK KREDİ HESAPLAMA SAYFASI

PTT EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Emekli müşterilerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak.

Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek.

PTT EMEKLİ KREDİSİ NASIL ALINIR?

Salgın döneminde başarılı çalışmalarıyla ülkeye hizmete devam eden PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı.

Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak göndermesi gerekiyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi tutarları, şirket nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak kullanıma sunuluyor.

"PTT SMS Kredi" hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.

PTT KREDİ FAİZ ORANLARI