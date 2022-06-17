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Ekonomi

Putin'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı, küresel enerji ve gıda krizi hakkında açıklamalarda bulundu. Putin, 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' dedi.

Star Gazetesi17 Haziran 2022 Cuma 17:23 - Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,St. Petersburg'daki yıllık Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) bir konuşma yaptı.

Rus lider, buradaki konuşmasında, şu anda meydana gelen değişikliklerin temel ve geri döndürülemez olduğunu söyledi. Ukrayna'da çatışma çıkmadan önce işlerin eski haline döneceğine inananların yanıldıklarını belirtti.

Putin konuşmasında, "Çalkantılı değişim zamanlarının olabileceğini ve ardından her şeyin normale döneceğini düşünmek bir hatadır; ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadelerini kullandı.

Dünyanın şu anda yaşadığı değişikliklerin temel, radikal ve geri döndürülemez olduğunu söyleyen Putin, "Ancak, bazı Batılı ülkelerin seçkinleri bu bariz değişimi fark etmeyi reddediyor ve geçmişin gölgelerine tutunmayı tercih ediyorlar. Örneğin, Batı'nın küresel siyaset ve ekonomideki hakimiyetinin değişmez, ebedi bir değer olduğuna inanıyorlar. Ama, hiçbir şey sonsuz değildir." dedi.

Star Gazetesi

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