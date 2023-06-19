Rakipleri solladı! O ülkede Türkler kazandı: Doğal gaz için kritik

Romanya hükümeti ile Kalyon Holding arasında, Karadeniz kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin inşası için imzalar atıldı ve Karadeniz kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesinin, yapım süreci başladı. Romanya'nın gaz iletim hatlarının yapım ve işletmesinden sorumlu kamu şirketi SNTGN Transgaz'ın yatırımı olan proje kapsamında, Avrupa Birliği'nin (AB) ve Romanya'nın artan doğal gaz ihtiyacı da bu hat ile karşılanacak.

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Yapım bedeli yaklaşık 500 milyon Euro olan projede kullanılacak boruların temini, 20 adet vana istasyonu, enerji temini, katodik koruma ve fiber optik imalatları da yer alıyor. Boru hattının, inşaat faaliyetlerinin başlamasının ardından 24 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Proje, yaklaşık bin 200 kişilik istihdam sağlayacak. Proje tamamen bittiğinde Romanya'nın yüzde 45'lik gaz ihtiyacı da karşılanacak.

ROMANYA'DA PROJENİN İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Podişor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin imza töreni Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian Burduja, SNTGN Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian ve Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över'in katılımıyla Bükreş'te Başbakanlık binasında düzenlendi.

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İmza töreninde konuşan Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över projenin ihale sürecinin Avrupa Birliği ihale kanunlarına göre yapıldığını belirterek, 'şeffaf ve zorlu geçen ihaleyi, Avrupa'nın en büyük firmalarını geride bırakarak ve teknik olarak tam puan alarak kazandık' dedi. Över, "Attığımız imza ile inşasına başladığımız boru hattı projemizi, en ileri teknoloji ile hayata geçireceğiz. Projeyi taahhüt ettiğimiz 24 aydan daha kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Över, 308 kilometre uzunluğundaki hattın, BRUA koridoru ile birleşeceğini belirterek, "BRUA koridoru; Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya üzerinden geçen Avrupa'nın enerji güvenliği açısından çok önemli bir koridoru. Boru hattımız sayesinde Karadeniz'den çıkan gaz Avusturya'ya ulaşabilecek" diye konuştu. Romanya'nın müşavirlik ve müteahhitlik anlamında Türk firmaları açısından önemli bir potansiyel taşıdığına da değinen Över, "Amacımız, Karadeniz'de ortaya çıkacak ilave doğal gazı Romanya ve AB ülkelerinin kullanımına sağlıklı, kaliteli ve sürdürülebilirliğe uygun bir şekilde ulaştırmak.

"PROJE ROMANYA'DAKİ TÜKETİMİN YAKLAŞIK YÜZDE 45'İ KARŞILANACAK"

Romanya'nın gaz iletim hatlarının yapım ve işletmesinden sorumlu kamu şirketi SNTGN Transgaz Genel Müdürü Ion Sterian ise Romanya ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin ve iş birliğinin yıllar öncesine dayandığını belirterek, "Şimdiye kadar çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Romanya'da özellikle altyapı alanında Türkiye'den ihale kazanan çok sayıda firma bulunuyor. Avrupa'dan 4 firmanın katıldığı ihaleyi türk şirketi kazandı, tüm kriterleri karşılayarak kazandı. Bu doğalgaz boru hattı Avrupa'nın hali hazırda en büyük boru hattı projesi. Çok önemli bir ihaleyi kazanan Serdar Beyi ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Yıllık 12 milyar metreküpü aşkın kapasiteye sahip olacak hattan taşınacak gaz ile Romanya'daki tüketimin yaklaşık yüzde 45'i karşılanacak" dedi. Sterian, sözleşmenin Şubat 2021'de imzalandığını, bugün ise projenin başlaması için imzaların atıldığını vurguladı.