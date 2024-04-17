Ramazan Bayramı tatilinde elektrikli araç şarjında rekor

Kacır, sosyal medya hesabından, 9 günlük tatil boyunca elektrikli araçların şarj istasyonu kullanımına ilişkin verileri paylaştı.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımının hedeflerle uyumlu şekilde arttığına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Şarj istasyonu ağını yaygınlaştırmamız, elektrikli araç kullanımını destekleyen en önemli unsurlardan biri. Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldı, 115 bin saat şarj hizmeti sunuldu. Bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldı. Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerde hızlandırmaya devam edeceğiz."