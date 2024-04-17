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Ekonomi

Ramazan Bayramı tatilinde elektrikli araç şarjında rekor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ramazan Bayramı tatili süresince elektrikli araç şarjında rekor kırıldığını belirterek, 'Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldı, 115 bin saat şarj hizmeti sunuldu.' ifadelerini kullandı.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 11:37 - Güncelleme:
Ramazan Bayramı tatilinde elektrikli araç şarjında rekor
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Kacır, sosyal medya hesabından, 9 günlük tatil boyunca elektrikli araçların şarj istasyonu kullanımına ilişkin verileri paylaştı.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımının hedeflerle uyumlu şekilde arttığına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Şarj istasyonu ağını yaygınlaştırmamız, elektrikli araç kullanımını destekleyen en önemli unsurlardan biri. Türkiye genelinde, 17 bin 651 şarj soketinde bayram tatili boyunca 9 günde 120 bin şarj işlemi yapıldı, 115 bin saat şarj hizmeti sunuldu. Bayram tatilinde elektrikli araç şarjında rekor kırıldı. Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerde hızlandırmaya devam edeceğiz."

  • Mehmet Fatih Kacır
  • elektrikli araç
  • şarj

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