Ramazan öncesi fırsatçılar yine ortaya çıktı! Vatandaşa ihbar çağrısı
Ramazan'a iki hafta kala, her sene yaşanan oyun bu yıl da sahnede. Et başta olmak üzere gıda fiyatlarında son günlerde temelsiz artış gözleniyor.
45 TL civarında seyreden kırmızı etin kilo fiyatı, 52 TL ve üzerine çıktı. Beyaz ette fiyat, 8 TL’den 11 TL’ye tırmandı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, ramazan öncesi tavuk ve et fiyatlarının yükselmesine, kendilerinin de tepkili olduğunu söyledi.
HER RAMAZAN ORTAYA ÇIKIYORLAR
Yardımcı “Spekülatörler yine ortaya çıktı. Aylarca zam yapmadılar, şu anda en az yüzde 20 zam geldi. 3-4 gündür fiyatların önünü alamıyoruz. Her yıl ramazan öncesinde, bu istenmeyen artış gündeme geliyor” diye konuştu.
VATANDAŞA İHBAR ÇAĞRISI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Tüketici dernekleri ise özellikle kuru gıda ve bakliyatta yaşanabilecek fiyat artışlarına karşı vatandaşlara ‘ihbar’ çağrısında bulundu. Bu dönemde oluşabilecek haksız artışlar; 81 ilden Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezine, Bakanlığa, CİMER’e iletilebiliyor. Ayrıca ‘Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Bildirimi’ mobil uygulaması üzerinden, görselle birlikte şikâyet edilebiliyor.
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