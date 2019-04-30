İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
İstanbul'da 350 gramlık Ramazan pidesi 3 liradan satılacak. Ankara ve İzmir'de 300 gramlık pide 3 liradan satılacak.
- AA
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: "Ankara'da 300 gramlık ramazan pidesi 2,5 liradan, İstanbul'da 350 gramlık pide 3 liradan satılacak." dedi.
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