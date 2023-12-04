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Ekonomi

Redzepi: Türkiye'nin deneyimlerinden istifade etmek istiyoruz

Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen Kosova-Türkiye Ticaret ve Yatırım Forumunda konuşan Kosova Azınlık İşleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başbakan Yardımcısı Redzepi Kosova'nın teknoloji, altyapı ve enerji sektörlerini geliştirmeye odaklandığını, Türkiye'nin bu alanlarda sahip olduğu deneyim, uzmanlık ve kaynaklardan istifade etmek istediklerini aktardı.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 16:19 - Güncelleme:
Redzepi: Türkiye'nin deneyimlerinden istifade etmek istiyoruz
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Kosova-Türkiye Ticaret ve Yatırım Forumu, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirme amacıyla Kosova'nın başkenti Priştine'de yapıldı.

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) ve Kosova Ekonomi Odasınca (OEK) Priştine'deki bir otelde düzenlenen foruma, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Azınlık İşleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, BASAM Başkanı Rıfat Sait ve OEK Başkanı Lulzim Rafuna ile Türkiye ve Kosova'dan iş adamları katıldı.

Büyükelçi Angılı, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Kosova ile Türkiye arasında ticaret ve yatırım alanındaki ilişkilerin derin, yoğun ve çok boyutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Kosova'da 10 bin kişiye istihdam sağlayan 400 milyon avronun üzerinde yatırımı olduğunu belirten Büyükelçi Angılı, "2022 yılında Türkiye-Kosova ticaret hacmi 800 milyon avroyu geçti ve Türkiye, Kosova'nın en büyük ticaret partneri oldu. 2023 yılında şu ana kadarki verilere göre bu 800 milyonu da geçerek inşallah 1 milyar avroluk bir ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Ekonomi Odası Başkanı Rafuna, Türkiye ile sağlanan işbirliğinden memnun olduklarını belirterek "Türkiye'nin yatırımları, Kosova'ya yapılan yatırımlar arasında ilk üçte yer almakta olup ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasını etkileyen eğitim, sağlık, finans, tekstil, altyapı gibi alanlarda yatırımlar yapılmaktadır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Redzepi ise Kosova'nın teknoloji, altyapı ve enerji sektörlerini geliştirmeye odaklandığını, Türkiye'nin bu alanlarda sahip olduğu deneyim, uzmanlık ve kaynaklardan istifade etmek istediklerini aktardı.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile BASAM Başkanı Rıfat Sait'in konuşmalarının ardından Kosova-Türkiye Ticaret ve Yatırım Forumu, düzenlenen paneller ve B2B görüşmeleriyle devam etti.

Fotoğraftaki: Kosova Azınlık İşleri ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi,

Türkiye, Kosova'ya en fazla dış yatırımın geldiği ülkeler sıralamasında Almanya ve İsviçre'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Kosova, 2022'de 5,6 milyar avro tutarında ithalat yaparken "en çok ithalat yapılan ülkeler" sıralamasında Türkiye ilk sırada yer almıştı.

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