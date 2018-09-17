Rekabet Kurulu, sahibinden.com'un savunmasını aldı

Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Ömer Torlak başkanlığında yapıldı.

Torlak, toplantının açılışında, kurul kararıyla Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ'nin vasıta ve emlak satış/kiralama hizmetlerine yönelik online platform hizmeti pazarlarında aşırı fiyat uygulamak suretiyle rekabeti ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını anımsatarak, sözü soruşturma heyetine bıraktı.

Heyet temsilcisi, soruşturma sonucunda, firmanın söz konusu pazarda hakim durumda bulunduğu, 2014-2017 yıllarında uyguladığı fiyatların rekabetçi pazarda gözlenmeyecek ölçüde yüksek gerçekleştiği, öte yandan teşebbüsün hakim duruma gelmesinde, yönetsel becerilerinin de payının bulunması, yüksek fiyatlamanın tüketici refahı üzerinde olumsuz etki yaratma ihtimalinin düşük olması ve orta-uzun vadede ilgili pazarlarda gözlenen yüksek fiyatların, piyasaya giren güçlü teşebbüslerin sahibinden.com üzerindeki rekabetçi baskıyı artırması suretiyle baskılanacağı, böylece rekabetçi pazarlarda gözlenebilecek düzeylere yakınsayacağının öngörülmesi nedeniyle, teşebbüsün aşırı fiyatlama yoluyla rekabeti ihlal ettiği yönündeki iddianın reddedilmesi gerektiği kanaatine ulaşıldığını kaydetti.

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ adına söz alan Avukat Gönenç Gürkaynak ise sürekli büyüyen bir sektörde erken aşamada yapılacak bir hakim durum değerlendirmesinin sektörün gerçeklerini yansıtmayan sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 2 Ekim'de açıklayacak. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yapılacak.