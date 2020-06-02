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Ekonomi

Renault Megane 2020 fiyat listesi broşürü! İşte düşük faizli otomobil kredisine tabi Megane'nin fiyatları

Dört kamu ve iki katılım bankası olmak üzere 6 bankanın Kovid-19 sonrası normalleşme sürecinde verdiği kredi destek paketi ve 0.49 oranlı düşük faizli otomobil kredisinde satın alınabilecek arabalardan Renault Megane 2020 fiyat listesinde tüm paketlerde farklı taşıt seçenekleri sunuluyor. İşte düşük faizli 0.49 oranlı destek kredisinden yararlanarak Renault Megane almak isteyen kullanıcıların Megane'ın 2020 Joy, Touch ve İcon paketlerinin tüm fiyat listesi

02 Haziran 2020 Salı  12:07 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 12:07
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Kamu bankalarının koronavirüs normalleşme sürecinde verdiği kredi destek paketi ve 0.49 oranlı düşük faizli taşıt kredisiyle satın alınabilecek arabalardan Renault Megane 2020 fiyat listesinde tüm paketlerde farklı  seçenekleri müşterilerin beğenisine sunuyor.

Renault Megane Türkiye’de fabrikası olan ve yerli üretimle son kullanıcıya ulaştırılan otomobillerden birisi. Araba üreten firmalardan Renault’un C segmentteki temsilcisi Renault Megane’nin 2020 fiyat listesi resmi internet sitesinde yer alan fiyat broşürü ile star.com.tr farkıyla sizlerle…

İşte düşük faizle kredi alınabilen otomobillerden Renault markasının Megane modelli arabasına ilişkin ayrıntılıar;

RENAUL MEGANE 2020 FİYAT LİSTESİ

Renault Megane 2020 Joy 1.3 TCe 140 beygir

164.500 ₺

Renault Megane 2020 Joy 1.3 TCe EDC 140 beygir

189.500 ₺

Renault Megane 2020 Joy 1.5 Blue dCi 115 beygir

194.500 ₺

Renault Megane 2020 Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 beygir

207.500 ₺

Renault Megane 2020 Touch 1.3 TCe EDC 140 beygir

201.500 ₺

Renault Megane 2020 Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 beygir

233.500 ₺

Renault Megane 2020 Icon 1.3 TCe EDC 140 beygir

230.500 ₺

Renault Megane 2020 Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 beygir

251.500 ₺

Megane otomobilinizi düşük faizli 0.49 kredi ile alırken ek paketlerle opsiyonel hale getirebilirsiniz. İşte Megane ek özellikler ve fiyat listesi;

Metalik Renk 1.500 ₺

Görüş Paketi: Sis Farı & Arka Park Sensörü 1.250 ₺

Touch'a ek;

17' Alüminyum Alaşımlı Jantlar 2.750 ₺

Metalik Renk 1.500 ₺

Ön Sis Farları 600 ₺

Eller Serbest Bagaj Sistemi 1.750 ₺

Icon'a ek;

Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 10.000 ₺

18' Alüminyum Alaşımlı Jantlar 3.250 ₺

Metalik Renk 1.500 ₺

Eller Serbest Bagaj Sistemi 1.750 ₺

Siyah Deri Döşeme 8.000 ₺

Head Up Display 4.000 ₺

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