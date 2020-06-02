Renault Clio 2020 fiyat listesi! İşte düşük faizli otomobil kredisine uygun Clio'nun fiyatları

02 Haziran 2020 Salı 11:56 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 11:56

Renault Clio Türkiye’de fabrikası olan ve yerli üretimle son kullanıcıya ulaştırılan otomobillerden birisi. Araba üreten firmalardan Renault’un B segmentteki temsilcisi Renault Clio’nun 2020 fiyat listesi resmi internet sitesinde yer alan fiyat broşürü ile star.com.tr farkıyla sizlerle…

İşte düşük faizle kredi alınabilen otomobillerden Renault markasının Clio modelli arabasına ilişkin ayrıntılıar;

RENAULT CLIO 2020 FİYAT LİSTESİ

Renault Clio 2020 Joy 0.9 TCe 90 bg fiyatı 110.900 ₺

Renault Clio 2020 Joy 1.0 SCe 72 bg fiyatı 129.523 ₺



Renault Clio 2020 Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg fiyatı 144.700 ₺

Renault Clio 2020 Joy 1.5 Blue dCi 85 bg fiyatı 169.000 ₺

Renault Clio 2020 Touch 1.0 TCe 100 bg fiyatı 143.500 ₺

Renault Clio 2020 Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg fiyatı 152.700 ₺

Renault Clio 2020 Touch 1.3 TCe EDC 130 bg fiyatı 165.550 ₺

Renault Clio 2020 Touch 1.5 Blue dCi 115 bg fiyatı 177.000 ₺

Renault Clio 2020 Icon 1.0 TCe 100 bg fiyatı 156.500 ₺

Renault Clio 2020 Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg fiyatı 164.700 ₺

Renault Clio 2020 Icon 1.3 TCe EDC 130 bg fiyatı 177.500 ₺

Renault Clio 2020 Icon 1.5 Blue dCi 115 bg fiyatı 189.000 ₺

Ayrıca Renault Clio aracınızın paketine ek paketler kullanmak isterseniz fabrika çıkışı 2020 clionuzu aşağıdaki fiyatlarla revize edebilirsiniz;

Metalik Renk 1.400 ₺

Görüş Paketi 1.300 ₺

Touch

Ön Sis Farlar 600 ₺

Özel Renk 1.700 ₺

Metalik Renk 1.400 ₺

Kablosuz Şarj Özelliği 1.000 ₺

Icon

Ön Sis Farlar 600 ₺

Kablosuz Şarj Özelliği 1.000 ₺

Eller Serbest Park Destek Sistemi & 360 Derece Kamera 4.000 ₺

Full R.S. Line Paketi 9.000 ₺

Özel Renk 1.700 ₺

Parlak Siyah Sütunlar 1.000 ₺

Sürüş Destek Paketi 6.200 ₺

R.S. Line İç Kişiselleştirme 500 ₺

Metalik Renk 1.400 ₺

9,3' EASY LINK bilgi, eğlence, navigasyon sistemi 5.400 ₺

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