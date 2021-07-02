Resmi Gazete'de yayımlandı: Taksit sayılarına yeni düzenleme
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, Ticaret Bakanlığı perakende ticarette taksit sayılarını yeniden belirledi. Yönetmelikteki kararlara göre, 3 bin 500 lira üstü cep telefonu satışlarında taksit sayısı üç ayı geçmeyecek. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri ve mobilya satışlarında ise taksit sayısı maksimum dokuz ay olacak.
2 Temmuz 2021 Cuma 01:00 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 01:01