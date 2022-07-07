Resmi Gazete'de yayımlandı: TOGG ve SIRO'ya yatırım yeri tahsisinde düzenleme

Bursa'da Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (TOGG) elektrikli otomobil üretim tesisi yatırımı ile Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (SIRO) batarya hücresi ve modül üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin kararlar kapsamında yatırım yeri tahsisi desteği verilmişti.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararları ile daha önce tahsisleri yapılan alanlarda yatırım yeri tahsisi idari sürecinin yürütülmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kararda belirtilen taşınmaz üzerinde, TOGG lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın 49 yıllık süreyle bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecek. Öngörülen yatırımın tamamlanması ve istihdamın 5 yıl süreyle sağlanması şartıyla söz konusu taşınmaz, şirketin talebi halinde TOGG'a bedelsiz tescil edilebilecek.

Öte yandan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki batarya hücresi ve modül üretim tesisi yatırımı kapsamında da kararda koordinatları verilen taşınmazlar üzerinde SIRO lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın 49 yıllık süreyle bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı verilecek. Şirketin yatırım süresi ve istihdam şartını yerine getirmesi halinde söz konusu taşınmazların SIRO'ya bedelsiz devri yapılabilecek.

- PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ

Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda Türkiye'nin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümünü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerini haiz yatırımlar Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında destekleniyor.

Söz konusu sistem kapsamında sadece TOGG değil, asgari yatırım tutarı ve uygunluk kriterlerini karşılayan diğer projeler de vergisel, istihdam ve finansmana yönelik çeşitli desteklerin yanında yatırım yeri tahsisinden de yararlanabiliyor.