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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi oranları sıfırlandı

Biletle girilen yerlerdeki yerli ve yabancı film gösterimleri ile spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde alınan eğlence vergisi oranı, yılbaşından itibaren yüzde sıfır olarak uygulanacak.

AA21 Aralık 2022 Çarşamba 01:43 - Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi oranları sıfırlandı
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, biletle girilen yerlerdeki yerli ve yabancı film gösterimleri ile spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde yüzde 10 oranında alınan eğlence vergisi 1 Ocak 2023'ten itibaren yüzde sıfır olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Karar uyarınca, sinema, konser, spor müsabakası ve at yarışları izleyicilerinin bilet bedeliyle ödedikleri eğlence vergisi 2023 yılından itibaren alınmayacak. Düzenlemeyle, sanatın, sanatçının, sporun desteklenmesi ve daha fazla izleyiciye ulaşılması amaçlanıyor.

Salgın döneminde alınan kararla, sinema biletleri üzerinden alınan eğlence vergisi oranı geçici olarak yüzde sıfıra düşürülmüştü.

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