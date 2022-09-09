Rising Global: Avrupa devleriyle aynı kaliteyi daha uygun fiyata sunuyoruz

2003 yılında İstanbul-Zeytinburnu'nda kurduğu gölgelendirme sistemleri firmasını sektörün liderleri arasına sokan ve 'Rising Global' adını verdiği markasıyla 56 ülkeye ihracat yapan Rasim Yüksel, "Avrupa, Afrika, Asya, Amerika ve Okyanusya kıtalarında 56 ülkede aktif satış ağına sahibiz. Bu sayı 2023'te daha da artacak. Avrupa devi markaların ürünleriyle aynı kaliteyi daha uygun fiyatlara sunuyoruz" dedi.



HEDEF, SEKTÖRÜN DÜNYADA EN ÇOK TANINAN FİRMASI OLMAK

"Türk markası imajımızla ülkemizin üretim kalitesini yabancı tüketicilere sunmak, o pazarlardaki payımızı artırarak ülke ihracatına destek olmak istiyoruz" diyen Rasim Yüksel, Rising Global ile 10 yıllık hedeflerini şöyle açıkladı: "Dünyanın en çok tanınan gölgelendirme sistemleri üreticisi olmayı hedefliyoruz." Rising Global'in her yıl yüzde 25-30 büyüme kaydettiğini dile getiren Rasim Yüksel, "AR-GE çalışmalarımızla gelişimimize devam ediyoruz. Yeni yıl hedefimiz; yüzde 40 ciro büyümesi" dedi.

İSTİHDAMA DA YANSIYACAK

Ülke ekonomisi ve istihdama da katkıda bulunduklarına da dikkat çeken Rasim Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyüme hedefimizle hem ülke ekonomisine katkımız artacak hem de üretim hacmimizde yapacağımız yeni büyümelerle istihdama yansıyacak. Son 1.5 yıl içerisinde yüzde 100 oranında istihdam artışı yaparak mevcut üretim yapımızı yeniledik. Ayrıca kendi bünyemizde eğitimler vererek personelimizin gelişimine destek olmaktayız."