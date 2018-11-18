Riva’da daire parasına villaya talep patladı

Emlak Konut GYO güvencesiyle Galatasaray’ın Riva arazisinde hayata geçirilecek Düşler Vadisi Riva 18 Ekim’de satışa sunulmasının ardından 3 binden fazla talep aldı. 152 metrekare villa 2+1 dairenin 1 milyon 100 bin TL’den satışa sunulduğu projeye oturumcu ailelerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz “Lansmana başladığımız andan itibaren satış ofisimiz dolup taştı. Oturumcu aileler gelip Riva’yı tanıyor. Riva, hem şehrin içinde hem de doğası ile şehrin dışında bir özellik gösteriyor. MEB’e vereceğimiz ilk okul ile beraber bölgenin popülerliği artacak. Bir iki hafta içinde lansman fiyatları ile yatırımını gerçekleştirenler kârlı çıkacak. Daha sonra projeye imalattan doğan bir zam gelecektir. Herkesin satın alma için acele etmesi lazım” dedi.

2.8 MİLYAR YATIRIM

Riva’nın büyük bir fırsat olduğunu belirten Yılmaz “Bölgede 1 milyon TL’ye bu büyüklükte bir daire almak mümkün değilken biz villa satıyoruz. Artık Riva bölgesi bizim projemizle anılmaya başlandı. 1 milyon 157 bin metrekare üzerinde doğa ile uyumlu, şehrin gürültüsünden uzak ve Kavacık’a 15 dakika uzaklıkta bir yaşam sunuyoruz. Tüm yollara, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı’na da yakın bölgedeyiz. Yakında yapılacak köprü ile TEM’e 5 dakikada bağlanma fırsatı da yakalayacağız” dedi.

Projede büyük bölümün doğaya ayrıldığını ifade eden Yılmaz “Doğa bizim için çok önemli. İnsanlar burada bir yatırım alanı olduğu kadar bir yaşam alanı bulacak. Amacımız, yıllar sonra bile tanınırlığını ve kalitesini koruyan mekan inşa etmek” dedi. İnşaat sektöründe 45 yıllık birikimleri olduğunu ve Sancaktepe’deki fabrikalarında 70 ülkeye fiber optik kablo üreten tesisle ihracatçı kimliklerinin de bulunduğunu belirten Yılmaz “Bugünlerde konut kredisi düşüşe geçti. Bu iyi bir haber. İnsanlar da son iki üç haftadır ev satın almaya yeniden yoğunlaştı. Yakında Emlak Bankası’nın da devreye girmesiyle bu süreçler hızlanacak. Ev almak için çok doğru bir zaman. Sektördeki fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Düşler Vadisi’ne 2.8 milyar TL yatırım yapacağız” dedi.