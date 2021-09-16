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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası kripto para yatırımlarına ''şüpheyle'' yaklaşıyor

Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Şvetsov, kripto paraların bir yatırım aracı olarak satın alınmasına “şüpheyle” yaklaştıklarını söyledi.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 13:33 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 13:33
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Şvetsov, Soçi'de düzenlenen "Rusya'nın Bankaları-21. Yüzyıl" adlı forumda kripto para piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kripto paraların "saadet zinciri" özelliklere sahip olduğunu belirten Şvetsov, "Kripto paraları yatırım amaçlı satın alma fikrine şüpheyle bakıyoruz. Rusya Merkez Bankası'nın, ülkedeki vasıfsız yatırımcıların kripto paralara erişilebilirliğini artırmaya yardım etmeyeceğinden kesinlikle eminim." dedi.

Şvetsov, dün yaptığı açıklamada, "duygusal alımların" önüne geçmek amacıyla ülkedeki bankalardan kripto borsalarına yönelik ödemelerin yavaşlatılacağını bildirmişti.

Chainalysis internet sitesi tarafından açıklanan verilere göre, Rusya 2020'de dünyada kripto paraların en çok benimsendiği ilk 10 ülke arasında yer alıyordu.

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