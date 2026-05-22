  • Rusya'dan Ermenistan'a yeni ticaret freni! Sebze ve meyveler ''sorunlu'' bulundu
Ekonomi

Rusya, Ermenistan'dan çiçek ithalatına geçici kısıtlama getirirken, Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi Başkanı Sergey Dankvert, Ermenistan'dan ithal edilen meyve ve sebzelerde de sorunlar tespit edildiğini açıkladı.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 13:11 - Güncelleme:
Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert, Rus devlet kanalı Vesti'ye yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ermenistan'dan çiçek ithalatına kısıtlama getirmesini değerlendirdi.

Ermenistan'daki işletmelere yönelik denetime devam edeceklerini belirten Dankvert, "Mesele şu ki sorunlarımız sadece çiçeklerle sınırlı değil. Sebze ve meyvelerde de sorun yaşıyoruz. Bu denetimin sonuçlarına göre karar vereceğiz." dedi.

Rusya, Ermenistan'dan çiçek ithalatına bugün itibarıyla geçici kısıtlama getirmişti.

Son dönemde, iki ülke yetkililerinin karşılıklı eleştirel açıklamaları dikkati çekiyordu.

