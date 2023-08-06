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Ekonomi

Rusya'nın denklemden çıkarılma girişimine Türkiye'den ret

Rusya-Ukrayna savaşının barışla sonuçlanması için yoğun çaba sarf eden Türkiye, Tahıl Koridoru anlaşmasının yeniden uzatılması için diplomatik girişimlere yoğunlaştı. Çift yönlü bir diplomasi yürüten Türkiye, Batı'nın Rusya'yı kışkırtacak alternatif güzergâh önerilerine sıcak bakmıyor.

Sabah6 Ağustos 2023 Pazar 07:43 - Güncelleme:
Rusya'nın denklemden çıkarılma girişimine Türkiye'den ret
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Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle dünyanın karşı karşıya kaldığı açlık tehlikesinin önüne "tahıl koridoru"nun kurulmasına öncülük ederek geçen Türkiye, anlaşmanın devamı için de tek umut olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de tahıl koridoru konusu önemli bir gündem başlığı oldu. Rusya, anlaşmanın kendisiyle ilgili kısmının da uygulanmaya başlamasıyla anlaşmaya dönecekleri yönünde mesajlar veriyor. Ankara da tahıl koridorunun Türkiye-BM-Ukrayna ve Rusya olarak 4'lü şekilde devamı için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

KORİDOR İŞLEMELİ

Ukrayna tahılının Baltık ülkelerindeki limanlardan dünyaya sevki, tahılın Ukrayna'dan Baltık ülkelerindeki limanlara taşınarak açık denizlere ulaştırılması ve Tuna Nehri rotası gibi güzergâhlar gündeme geldi. Bu rotaların güvenliğinin de NATO ülkelerince sağlanması önerildi. Ankara, alternatif güzergâhların oluşturulması önerilerine sıcak bakmıyor. Gerilimi Karadeniz geneline yayacak planlar istenmezken; NATO'nun Karadeniz'de daha görünür olmasının Moskova'yı kışkırtabileceği üzerinde duruluyor. Halihazırda işleyen tahıl koridorunun mevcut rotasıyla sürmesi için diplomatik girişimler gerçekleştiriyor. Rusya tarafı finansal ve lojistik konulardaki aksaklıkların giderilmesini talep ediyor.

RUSYA SÜREÇLERE DAHİL EDİLMELİ

İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi operasyonel tutulurken, Türkiye tahıl koridorunun 4'lü şekilde işlemesi gerektiğini düşünüyor. Çözüm için Rusya'nın da süreçlere dahil edilmesi gerektiğini savunan Türkiye, Karadeniz'de yeni bir krizi tetikleyecek adımların atılmasına karşı duruyor. Putin'in bu ay içinde Türkiye'yi ziyaret etmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde tahıl koridoru konusunun gündemde olması bekleniyor.

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