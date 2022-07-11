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Ekonomi

Rutte, yıkık binayı gösterdi ve ekledi: Yükselen fiyatların sebebi arkamızda duruyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya'nın başlattığı savaşın derin izlerinin görüldüğü Ukrayna'nın başkenti Kiev ile yakınlarındaki Borodyanka, Buça ve Irpin şehirlerini ziyaret etti. Ukrayna ziyaretinin Hollandalılar için de anlamlı olduğunu belirten Rutte, 'Savaş sebebiyle artan gıda ve enerji fiyatları Hollandalıları doğrudan etkiliyor.' dedi ve arkasındaki yıkılmış binayı göstererek 'Yükselen fiyatların sebebi arkamızda duruyor.' ifadesini kullandı.

AA11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:52 - Güncelleme:
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Hollanda kamu haber ajansı NOS'a göre Başbakan Rutte, sürpriz şekilde ziyaret ettiği şehirlerde incelemelerde bulundu, yerel yetkililerle şehirlerin yeniden onarılmasına ilişkin yardım konularını görüştü.

Başbakan Rutte, muhabirlere yaptığı açıklamada, "Burada olanları gözlerinizle görmek önemli. Ziyaretimizle Ukrayna'ya desteğimizi göstermek istedik. Askeri mühimmat yardımı, Ukraynalı mültecilerin kabulü ve şehirlerin onarılmasına yönelik yardımlarımız zaten başlamıştı." diye konuştu.

Ukrayna ziyaretinin Hollandalılar için de anlamlı olduğunu belirten Rutte, "Savaş sebebiyle artan gıda ve enerji fiyatları Hollandalıları doğrudan etkiliyor." dedi ve arkasındaki yıkılmış binayı göstererek "Yükselen fiyatların sebebi arkamızda duruyor." ifadesini kullandı.

Yerel yetkililerin savaş sebebiyle hasara uğramayan tek okul binasının dahi olmadığını söylediği Rutte, "Umarım okullar, 1 Eylül'de çocukları yeniden karşılamaya hazır olur." dedi.

- "YARDIMLAR DURMAYACAK"

Rutte, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımın artırılmasına ilişkin soru üzerine, "Hollanda'nın kendi mühimmatını da takviye etmesi gerekir fakat buraya yardım için geldik ve Ukrayna'nın kendini savunacak durumda olması önemli. Yardımlar durmayacak." ifadelerini kullandı.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, geçen hafta parlamentoya yolladığı mektupta bugüne kadar ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı yardımların toplamının 172,7 milyon avro değerinde olduğunu belirtmişti.

- RUTTE, ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile sürekli görüştüğünü belirten Rutte, öğleden sonra Zelenskiy ile bir araya gelecek.

Görüşmede gıda güvenliği, silah ve Ukrayna'ya desteğin sağlanması ve bu ülkenin Avrupa Birliği'ne adaylığı gibi konuların ele alınması bekleniyor.

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