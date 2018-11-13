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Rüzgar ihalesi için yerli şirketler hazır

Türkiye’nin en büyük ikinci rüzgar enerjisi ihalesi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA 2) için firmalar birbiriyle yarışıyor.

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Kalyon Türkerler Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim AŞ tarafından rüzgar enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesi kapsamında Kırklareli’de 406, Edirne’de 294, Sivas-Kangal’da 160, Sivas-Gürün’de 90 ve Eskişehir’de 50 megavatlık santral kurmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 5 ayrı ön lisans başvurusu yapıldı. Öte yandan SUOZ Enerji de ihale için  hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. EPDK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kalyon Türkler son başvuru tarihi 14 Kasım olan YEKA ön lisans projesi için 13 Kasım’da müracaatını tamamladı.              

ÖZEL SEKTÖR İSTEKLİ 

İhaleyi kazanan konsorsiyumda yer alan Siemens’in, 2019 Aralık ayına kadar İzmir’de türbin fabrikasını kurması gerekecek. Fabrikada üretim başladığı andan itibaren türbinler dikilerek elektrik üretimi yapılacak. Başvuruları değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Özel sektör, YEKA sürecinde yatırımların artması konusunda ne kadar hazır olduğunu gösterdi” dedi. SUOZ Enerji de ihale için hazırlık yaptığını duyurdu.

YERLİLİK ŞARTI

Rüzgar YEKA ihalesi geçen yıl ağustos ayında yapılmış, Kalyon-Siemens-Türkerler konsorsiyumu kilovatsaat başına 3,48 dolar/cent ile en iyi teklifin sahibi olmuştu. Rüzgar YEKA kapsamında kurulacak santralde kullanılacak ekipmanlarda yüzde 65 yerlilik oranı hedeflenmiş ve fabrika kurulumu ve işletilmesinde yüzde 90 yerlilik şartı konulmuştu.

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