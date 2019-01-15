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Sabiha Gökçen’de yeni terminalin temeli bu yıl

Geçen yıl yolcu sayısını yüzde 9 artırarak 34 milyon 58 bin 917’ye yükselten Sabiha Gökçen Havalimanı için yeni terminalin temeli bu yıl içinde atılacak.

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Terminalin 2020’de faaliyete geçmesini beklediklerini ifade eden Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG’nin CEO’su  Ersel Göral, “2020 yılında tamamlanmasını öngördüğümüz yeni terminal binamızla toplam yolcu kapasitemizi yıllık 41 milyondan 65 milyona çıkartacağız” dedi. 2018’in kendileri için rekorlar, başarılar ve ödüllerle dolu bir yıl olduğunu ifade etti. Göral şunları söyledi: “Terminal işletmesini devralmamızın 10. yıl dönümünde yolcu sayımızı 34 milyonun üstüne çıkartarak geçen yıla göre yüzde 9 bir büyüme elde ettik.” 

10’UNCU YILA LAYIK DÖNEM

“Uluslararası yolcu sayısında da çift haneli büyüme elde ederek dış hat yolcu sayısını yüzde 13 oranında artırdık” diyen Göral “31 Temmuz 2018’de iç hatlar ek terminal binamızı hizmete soktuk. Sosyal sorumluluk projemiz ödüller aldı. Tüm bunları ortaya koyduğumuz zaman 2018’i bizim için 10’uncu yıla layık bir dönem olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

BiR HAVACILIK ŞEHRİYİZ

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan açıklamaya göre, yolcu sayısı açısından Türkiye’nin ikinci, Avrupa’nın 13. en büyük havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen’in önceki yıl 10 milyon 338 bin 816 olarak gerçekleşen dış hat yolcu sayısı 2018’de yüzde 13 artarak 11 milyon 671 bin 870’e, iç hat yolcu artışı ise yüzde 7 yükselerek 22 milyon 387 bin 47’ye ulaştı.  Göral, “İstanbul Havalimanı’nın açılması ve Atatürk Havalimanı’nın kapanması ile artık İstanbul’un şehir havalimanı kimliğine kavuşacaklarını bildirdi. 

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