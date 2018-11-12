Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı 10 ayda 28 milyonu geçti

Sabiha Gökçen Havalimanı bu yılın ilk 10 ayında 28 milyon 800 bin yolcu sayısına ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 26 milyon 200 yolcuya ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen, böylece Ocak-Ekim döneminde yolcu sayısını yüzde 10 artırmış oldu. Yine aynı dönemde iç hat yolcusu 19 milyona ulaşırken, dış hat yolcu sayısı ise yaklaşık 9 milyon 800 bin olarak gerçekleşti. Bu rakamlara göre iç hat yolcu sayısı ilk 10 ayda yüzde 9, dış hat yolcu sayısı ise yine ilk 10 ayda yüzde 12 artış gösterdi. Öte yandan sadece Ekim ayında ise 2 milyon 900 bin yolcu havalimanını kullanırken, Ekim ayındaki yolcu artışı yüzde 6 olarak gerçekleşti. Ekim ayında özellikle dış hat yolcu sayısında yüzde 16 oranında bir artış yaşandı.Yılın ilk 10 ayında toplam 187 bin 536 uçak Sabiha Gökçen´e iniş kalkış yaparken, uçak sayısı geçen yıla göre yüzde 7 artış gösterdi.