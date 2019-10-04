Sadece taksitle ev sahibi olma imkanı

Kamu bankalarının konut kredi faizini Merkez Bankası’nın yaptığı indirimlerin ardından yüzde 0.99’a çekmesi, özel bankaların da 1.15’e kadar düşmesiyle beraber konutta oluşan olumlu havaya, Türkiye’nin en büyük gayrimenkul şirketlerinden Sur Yapı özel bir kampanya ile katıldı. Bugüne kadar peşinatsız kampanyalar düzenleyen şirket şimdi de konut alıcılarını zorlayan ara ödemeleri de kaldıran bir kampanyaya imza attı. Sur Yapı Başkanı Altan Elmas, son 1 ayda 400 konut sattıklarını belirterek “Büyük bir talep var. Kamu bankaları elinden geleni yaptı. Özeller de daha faiz düşüreceklerdir. Biz de elimizi taşın altına koyuyoruz. Önümüzdeki dönemde 7.500 konut teslim edeceğiz. Bugünden itibaren 0.69 vade ve 180 aya kadar uzanan taksit seçenekleriyle konut satıyoruz” dedi.

İLK KEZ UYGULANIYOR

Kampanyayla ilgili bilgi veren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Sur Yapı olarak sektörde her zaman öncü olmaya gayret ettik. Bu kampanyayla da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle başlattığı ve kamu bankalarının devam ettirdiği süreci destekleyen, talep ve arzı buluşturacağına inandığımız bir kampanya hazırladık. Aylık taksit ödeme gücüne sahip ancak peşinat ya da ara ödemelere takılan bir kesimin konut sahibi olmasını kolaylaştırıyoruz. Türkiye gibi genç nüfus kitlesine sahip bir ülkede doğal bir talep zaten var. Bu kampanyayla geniş kitlelerin talebini karşılamayı planlıyoruz” dedi.

BÜYÜK AVANTAJ VAR

Elmas sözlerine şöyle devam etti, “Türkiye’de ilk defa tamamı taksitlerle ödenebilecek bir planla kampanya yapıyoruz. Örnek olarak liste fiyatı 563 bin TL olan 2+1 bir daireye öncelikle yüzde 15 kampanya indirimi yapıyoruz. İndirimli satış fiyatı 478.550 TL oluyor. Bunun yarısı için 180 aya varan 0.69 vade ile banka kredisi kullandırıyoruz. Bankaya ödenecek taksit 2.325 TL oluyor. Geri kalanını ise 120 ayda 0.69 vade oranı ile taksitlendiriyoruz. Sur Yapı taksiti de 2.939 TL oluyor. 120 ay boyunca toplam taksit tutarı 5.264 TL. Böylece peşinatsız, ara ödemesiz ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Üstelik 120 ayda Sur Yapı ödemeleri tamamlandıktan sonra kalan 60 ayda sadece banka ödemeleri gerçekleştiriliyor. Yani 120 ay sonrasında müşteri taksiti 5.264 TL yerine 2.325 TL’ye düşüyor” şeklinde konuştu.