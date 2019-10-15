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SAFA GRUP iki kıtada yatırımlarını sürdürüyor

2010 yılından bu yana inşaat sektöründeki faaliyetlerini başarıyla sürdüren ve her geçen gün tamamladığı projelere bir yenisini ekleyen Safa Grup Yapı, inşaat sektörünün zor zamanlar yaşadığı bu dönemde hem Asya hem Avrupa kıtasında projelerini sürdürüyor.

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Yönetim Kurulu Başkanı Emre Demeli Romanya’da başlattıkları proje için; “doğayı ve yeşili koruyan, insana değer veren ve yaşam standartlarını arttıran, ülkenin mimari dokusuyla bütünleşik projelimizden biri olan bu projeyi hayata geçirmekteki amacımız Safa Grup olarak yalnız firma başarısı değil ülkemizi temsil ettiğimiz tüm uluslararası platformlarda ilkeli, güvenli, zamanında iş yaparak Türk inşaat sektörünün dünyadaki yerini bir basamak yukarıya çıkarmaktır” dedi.

Yalnızca Avrupa’daki projelerle yetinmeyen Safa Grup, Ata yurdu Özbekistan ziyaretinde bulunarak Taşkent belediye başkanı Cİhangir Artıkhacayev, Özbekistan Türk Büyükelçimiz Mehmet Süreyya Er, Vilayet Valisi Gülomjan ibragimov ile önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek projeler ile ilgili toplantı yaptı.

Toplantıya SAFA GRUP'u temsilen katılan Genel Müdür Mikail Savcı “Bir Türk firması olarak, kardeş Özbekistan ile aramızdaki iş birliğinin her alanda gelişmesine büyük önem vermekteyiz. Türk ve Özbek halkları arasındaki yakın bağlardan güç alan ilişkilerin, hayata geçireceğimiz her projede bize güz vereceğine inanıyoruz” dedi.

Türk şirketlerinin, toplam bir milyar dolarlık "Taşkent City" alışveriş merkezi ile Taşkent yakınlarındaki Çarvak dağlık bölgesinde kurulacak turizm tesisleri projelerinde de yer alması planlanıyor.

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