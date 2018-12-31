'Sağlam temelli büyüyeceğiz'

Yurt içinde 86, yurt dışında 89 ayrı ülkede 219 irtibat noktası bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Türkiye’nin en etkin sivil toplum örgütleri arasında yer alıyor. 60 bine yakın işletmeyi temsil eden dernek, üyeleriyle1 milyon 600 bin kişiye de istihdam sağlıyor. Ülke ve dünya genelinde bu denli etkin olan MÜSİAD’ın Başkanı Abdurrahman Kaan’ı, bu hafta Patron Katı’na konuk aldık. Kaan ile Türkiye ekonomisi ve gelecek yıla dönük hedefleriyle ilgili konuştuk. Türkiye’nin zor bir yıl geçirdiğin belirten Kaan, 2019 yılından umutlu olduğunu söylüyor. Kaan, büyümede kaybedilen ivmenin, ekonomide daha sağlam temellere dönüşeceğini de düşünüyor…

2018 yılını Türkiye ekonomisi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yıla iyi başlasak da, temmuz, ağustos ve eylül aylarında, kur şoklarıyla ekonomiye ‘ayar’ verilmeye çalışıldı. Bunun etkisiyle ekonomik aktivitede önceki dönemlere kıyasla bir ivme kaybı gözlenmişti. Milli ekonomimize yöneltilen bu saldırı ve yürütülen algı operasyonlarına karşın bu dönemde Türkiye ekonomisi dirençli duruşunu önemsiyoruz. Türkiye, yılın ilk iki çeyreğinde sırasıyla yüzde 7.2 ve yüzde 5.3 büyüdü. Üçüncü çeyrekte ise 1.6’lık yine pozitif bir büyüme performansı sergilendi. Aslında bu ‘ekonomide dengelenme’ sürecinin ilk meyvelerinin alındığına işaret ediyor. Dengelenme sürecindeki Türkiye ekonomisi için önümüzdeki dönem, ivme kaybının belirginleştiği ancak çok daha sağlam temelli bir büyüme oranlarından söz ettiğimiz bir dönem olacaktır.

Ayakları yere basan bir büyüme modelinden bahsediyorsunuz, tüketim değil, üretim odaklı büyüyeceğiz o halde…

İç talebin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1.1 artış kaybetmesi, ‘tüketim merkezli’ büyüyen bir Türkiye ekonomisinden ‘üretim odaklı’ büyüyen bir Türkiye ekonomisine geçiş için önemli bir fırsat olarak görülmesi gerekiyor. Önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.6 oranında artış kaydeden mal ve hizmet ihracatı, ihracat odaklı büyümenin tesis edilmesi adına önemli bir veri sunmaktadır. Nitekim MÜSİAD olarak birçok vesileyle dile getirdiğimiz gibi, orta ve uzun vadede büyüme performansımızı sürdürmeyi hedefliyorsak ihracatın sürekli olarak artırılması ve dış talebin büyümeye katkısının kalıcı bir şekilde pozitife dönmesi gerekmektedir.

Yatırım-faiz dengesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Mevcut oranlar yatırımı engellediğini düşünüyor musunuz?

Yatırımlarda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 oranında daralma var. Bu da, faiz oranlarına yönelik tartışmaları yeniden gözler önüne serilmesine neden oluyor. Zira ağustos ayı itibarıyla finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar neticesinde faiz oranlarının önceki dönemlere göre yükselen bir grafik çizdiğini ve buna paralel şekilde yatırımların ciddi oranda azaldığını görüyoruz. Bu vesileyle Türkiye ekonomisinin gerçeklerine uygun ve daha makul faiz oranlarının belirlendiği bir ortamda, yatırımların yeniden artışa geçeceğine dair inancımızı yineliyoruz.

Asgari Ücret artışı hakkında değerlendirmeniz nedir?

2019 yılı için önceki yıla göre yüzde 26 oranında bir artışla net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücretin tatmin edici olduğunu düşünüyoruz ve hem işverenlerimiz hem de çalışanlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyoruz.

TÜKETİM AZALTILMALI