İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı devlet memur alımı yapacak. Sahil Güvenlik personel alım ilanına başvuru yapacak olan adaylarda, 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü aranacak. Sahil Güvenlik personel alımı ne zaman? Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alım şartları neler? gibi soruların yanıtları tüm başvuru yapacak olan adaylar tarafından araştırılıyor. 12 farklı branşta açıktan atama yoluyla alınacak olan devlet memurları 25 Kasım 5 Aralık tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Başvurular e Devlet üzerinden yapılabilecek. Sahil Güvenlik personel alım başvurularına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SAHİL GÜVENLİK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

12 farklı branşta açıktan atama yoluyla alınacak olan devlet memurları 25 Kasım 5 Aralık tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Başvurular e Devlet üzerinden yapılabilecek.

Mülâkat sınavı tarihleri, sınav saatleri ve yeri bilgileri; 13 Aralık 2019 tarihinden sonra mülâkat sınavına gireceklerin ilanı ile birlikte www.sg.gov.tr internet adresinden yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Mülâkat sınavı sonuçları adaylara bilahare açıklanacaktır.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

2. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’nda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS’ye girmiş olmak.

3. Başvuruda 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacaktır.

4. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (05 Aralık 2001 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak. (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).

5. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.

6. Sınavlarda başarılı olan adaylar için sevk edilecekleri ilgili hastaneden “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak ve haklarında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak.

7. Şehit malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır.

8. 2019 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’nda belirtilen diğer şartları taşımak.