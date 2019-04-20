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Şahinoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) eski başkanlarından Atalay Şahinoğlu, dün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi’nde cuma namazına müteakip Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

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Şahinoğlu’nun cenaze törenine TBMM Başkanvekili Celal Adan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninin ardından Erdoğan, Şahinoğlu ailesine başsağlığı diledi. Cenaze töreninin ardından İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracına binene kadar bekledi. Erdoğan, İmamoğlu ile tokalaştıktan sonra makam aracına bindi. 

ÖNEMLİ GÖREVLER YAPTI

Önceki gün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şahinoğlu, 1995-1999 yılları arasında İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2004 yılına kadar da İTO Meclis Başkanlığı görevini yürüttü.

Sektörün önünü açtı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO eski başkanlarından Atalay Şahinoğlu’nun vefatına ilişkin, “İTO olarak biz sadece yönetim kurulu başkanımızı ve meclis başkanımızı kaybetmedik. Aynı zamanda kendini Türkiye’nin gelişmesine vakfetmiş fedakâr bir ağabeyimizi de kaybettik” ifadelerini kullandı.  Avdagiç, “Şahinoğlu, İTO’nun tarihinde dönüm noktası olan olaylara imza atmıştır. Fuar merkezimiz olan İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nden üniversitemize kadar birçok hizmetin başlatıcısı olmuştur. 1980 sonrası Türkiye’nin Turgut Özal ile başlattığı dışa dönük ekonomi anlayışına Türk iş dünyasının adaptasyonunda öncü rol oynamıştır. Özel sektörün önünü açmıştır” dedi. 

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