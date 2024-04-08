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Ekonomi

Sanayi üretim endeksi verileri! Bakan Kacır: En hızlı yükseliş teknoloji üretiminde gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 11,5 artışla son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, 'En hızlı yükseliş yıllık yüzde 38,5 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti.' ifadesini kullandı.

AA8 Nisan 2024 Pazartesi 13:50 - Güncelleme:
Sanayi üretim endeksi verileri! Bakan Kacır: En hızlı yükseliş teknoloji üretiminde gerçekleşti
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Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde büyümeye devam ettiğine işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Sanayi üretim endeksi şubatta yüzde 3,2 yükseldi, yıllık bazda yüzde 11,5 artışla son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En hızlı yükseliş yıllık yüzde 38,5 artan yüksek teknoloji üretiminde gerçekleşti. Katma değerli üretimi odağına alan 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedefleri doğrultusunda sanayimizi büyütmekte, ülkemizi müreffeh yarınlara taşımakta kararlıyız."

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