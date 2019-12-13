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Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 arttı

Sanayi üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 3,8, arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 2,8 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarak 120'ye çıktı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 azalarak 114,7'ye geriledi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artış gösterdi. Bu dönemde 123,2 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl ekimde 119,8 seviyesinde bulunuyordu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı.

Ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı.

 

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