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Ekonomi

Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda değişmedi, yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

AA12 Mart 2024 Salı 10:34 - Güncelleme:
Sanayi üretimi rakamları açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 yükseliş kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,4 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 1,51 artış oldu.

- Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla değişmedi.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 azalırken, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,6 artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202112,59,216,966,842,5249,713,18,78,71113,1
2022612,38,19,57,18,120,90,12,3-1,71,8
20234-8,80,4-1,40,20,88,33,55,12,722,3
20241,1











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