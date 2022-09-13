Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2,4 artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 3,1 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 10,5, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 6,8 azaldığı, imalat sanayi sektöründe yüzde 4,1 arttığı görüldü.

- SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 6,2 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,1 geriledi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,4 artacağı öngörülmüştü.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:



Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık Ortalama 2019 -7,6 -5 -1,8 -4,1 -1,9 -2,9 -1,3 -3,9 3,4 3,9 4,8 9 -0,5 2020 7,8 8,1 -1,6 -31,4 -18,3 -0,2 4,8 10,3 8 10,4 11,2 9 1,6 2021 11,4 9 16,5 66 41 23,9 10 13,9 8,9 8,6 11,2 14,4 17,47 2022 7,6 13,3 9,8 10,8 9 8,8 2,4













TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları da şöyle: