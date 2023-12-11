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Ekonomi

Sanayi üretiminde artış

Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 artarken, aylık ise yüzde 0,4 azaldı.

IHA11 Aralık 2023 Pazartesi 10:09 - Güncelleme:
Sanayi üretiminde artış
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,4 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ekim ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.

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